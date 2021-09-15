Просочилась информация о чипсете Exynos 2200 с графическим процессором AMD

Грядущий чипсет Samsung, Exynos 2200 , уже довольно давно используется в GeekBench. Он также появился на GFXBench. У нас есть некоторое представление о том, как он работает, но теперь у нас есть новая информация, раскрывающая конфигурацию ядра будущего флагманского чипсета южнокорейского гиганта.

Лидер IceUniverse в Twitter раскрыл конфигурацию ЦП грядущего чипсета Exynos. Согласно аналитику, Exynos 2200 будет иметь три кластера ЦП с конфигурацией 1 + 3 + 4. Основным ядром будет ядро ​​Cortex-X2 с тактовой частотой 2,9 ГГц, три ядра с тактовой частотой 2,8 ГГц и четыре ядра с тактовой частотой 2,2 ГГц. Нет информации о ядрах, используемых во втором и третьем кластерах, но мы можем ожидать, что Samsung выберет новые ядра ARM Cortex-A710 и Cortex-A510 . Что касается графики, Exynos 2200 будет поставляться с графическим процессором AMD с тактовой частотой 1250 МГц. Кроме того, эта конфигурация будет эксклюзивной для Galaxy S22 Ultra. Ожидается, что Galaxy S22 и Galaxy S22 + получат разные конфигурации процессора и графического процессора.

В прошлом месяце типстер, известный как Tron, обнародовал результаты тестов Exynos 2200 с графическим процессором AMD mRDNA. Чипсет набрал 170,7 кадра в секунду на Манхэттене, 121,4 кадра в секунду и 51,5 кадра в секунду в нормальном и высоком уровне Aztec. Сообщается, что чип Samsung значительно превзошел чипсет Apple A14 Bionic. Эти результаты были зарегистрированы еще в июне с чипом Exynos, работающим на разрабатываемых бета-драйверах AMD.

Exynos 2200 чипсет AMD GPU недавно появился на GeekBench , что дает нам украдкой заглядывать свои возможности. Exynos 2200 смог набрать 1073 балла в одноядерных тестах производительности, в то время как многоядерный процессор набрал 3389 баллов. Производительность Exynos 2200 соответствовала чипсету Qualcomm Snapdragon 888 .