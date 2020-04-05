Прошлогодний флагман Honor 20 серьезно подешевел в России

На территории РФ по привлекательной цене продается смартфон бренда Honor.

Речь идет о модели Huawei Nova 5T, ведь именно под таким названием смартфон представлен на российском рынке.

Прошлогодний флагман Honor 20 продают в РФ дешевле почти на 10 тыс. рублей. То есть аппарат предлагают по цене 19 928 рублей.

В нем предлагается процессор Kirin 980, который дополняет 6 ГБ оперативной и 128 Гб встроенной памяти.

За автономность аппарата отвечает батарея на 3 750 мАч с поддержкой зарядки 22,5 Вт. Стоит отметить, что с большой скидкой смартфон предлагают в онлайн-магазине Wildberries.