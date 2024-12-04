Прошлогодние iPhone 15 стали самыми продаваемыми смартфонами в мире

Недавний отчет показал, что в четвертом квартале 2024 года самыми продаваемыми смартфонами в мире стали модели iPhone прошлого года. Первое место заняла базовая модель iPhone 15, которая охватила 3% мирового рынка.

На втором и третьем местах оказались iPhone 15 Pro Max и Pro. Модели Samsung Galaxy A15 5G и A15 4G заняли четвертое и пятое места, а iPhone 14 также вошел в топ-продаж.

Хотя компания не раскрывает точные данные о поставках, она отметила, что iPhone 15 Pro Max показал особенно хорошие результаты.

Потребители предпочли его из-за качественной камеры и дисплея, а также удобства финансовых программ и возможности обмена старых моделей.

В целом продажи Apple уменьшились на фоне улучшения позиций Samsung. Обычно в третьем квартале хорошо продаются прошлогодние модели, так как новые выходят на рынок в ограниченное время, и потребители часто выбирают более доступные варианты с хорошими характеристиками.