Прошло исследование: названы пять самых «дорогих» штрафов в России

В России существует ряд дорожных штрафов, которые могут значительно ударить по кошельку нарушителей. Портал autonews.ru решил провести исследование и рассказал, какие штрафы наиболее дорогие, а также в какую сумму обходятся эти нарушения в других странах.

Так, самое строгое наказание в России предусмотрено за вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Водителю грозит штраф в 30 тыс. руб. и лишение прав на срок до двух лет. Аналогичные санкции применяются к тем, кто отказывается от медосвидетельствования. Повторное нарушение обернется штрафом от 200 до 300 тыс. руб.

В других странах, таких как Норвегия, штрафы за пьяную езду могут достигать €5783 (около 600 тыс. руб.).

Превышение скорости — одно из самых распространенных нарушений. За превышение на 20–40 км/ч штраф составляет 500 руб. с возможной скидкой в 50% при оплате в течение 20 дней. За превышение на 80 км/ч и более штраф увеличивается до 5 тыс. руб., а инспектор может лишить прав на полгода.

В Швейцарии штрафы зависят от дохода нарушителя. Например, один водитель заплатил 1,08 млн швейцарских франков (около 123 млн руб.) за скорость 200 км/ч при лимите 30 км/ч.

Наказания за управление автомобилем без прав могут варьироваться. Если водитель забыл удостоверение, ему грозит штраф в 500 руб. При езде с просроченными правами штраф составит 5–15 тыс. руб., а автомобиль может быть эвакуирован. Если за рулем несовершеннолетний, штраф для родителей также составит 30 тыс. руб.

В Германии штраф за езду без прав может составить три зарплаты нарушителя, как это произошло с футболистом Марко Ройсом, который заплатил €540 тыс. (около 57 млн руб.).

Штраф за управление автомобилем без номерных знаков в России составляет 5 тыс. руб. и может привести к лишению прав на срок до трех месяцев. Однако новые владельцы автомобилей имеют 10 дней на регистрацию без штрафа.

В США штрафы зависят от штата: в Нью-Йорке они могут достигать $300 (более 30 тыс. руб.), в Индии — 5 тыс. рупий (около 6 тыс. руб.).

Перевозка детей до 12 лет без специального удерживающего устройства в России обернется штрафом в 3 тыс. руб. Этот штраф остается неизменным, независимо от количества детей.

В Великобритании штраф за такое нарушение составляет £500 (около 64 тыс. руб.), а в Германии — €60 (примерно 6,4 тыс. руб.).

Таким образом, нарушение ПДД может обернуться серьезными финансовыми последствиями как в России, так и за границей.

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