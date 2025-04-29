Прошло 25 лет: стандарт USB 2.0 все еще «жив» и востребован

Ровно 25 лет назад мир увидел USB 2.0 — стандарт, который сделал подключение устройств быстрым, удобным и универсальным. С его появлением скорость передачи данных увеличилась до 480 Мбит/с, что в 40 раз быстрее, чем у предыдущего USB 1.1. При этом технология оказалась дешевле, что позволило ей стать фаворитом среди производителей.

Путь к массовому внедрению был не быстрым, но с момента появления USB 2.0 в 2002 году, технология постепенно завоевывала популярность, несмотря на сложности с драйверами и поддержкой ОС. Одним из главных преимуществ стал переход от устаревших параллельных и последовательных портов, а также возможность «горячего» подключения.

Сегодня, несмотря на новые стандарты с более высокой скоростью передачи данных, USB 2.0 остаётся востребованным. Его можно найти в устройствах, таких как мышки, клавиатуры и даже в бюджетном iPhone 16e, что подтверждает, что надёжность и низкая стоимость остаются важными факторами. Эксперты уверены, что USB 2.0 ещё долго будет в строю.