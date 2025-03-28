Прошла презентация Nubia Neo 3 GT с мощными характеристиками

Компания Nubia представила смартфон Neo 3 GT, который оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем и аккумулятором ёмкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 80 Вт.

Устройство также имеет систему охлаждения с испарительной камерой, что делает его удобным для игр. Цена Neo 3 GT составляет около 227 долларов.

Предзаказ на Neo 3 GT уже открыт на Филиппинах, всего через месяц после его презентации на MWC 2025 в Барселоне. Этот телефон отличается от более дешёвого Neo 3 более мощным чипсетом Unisoc T9100, который основан на 6-нанометровом процессе. Он имеет одно ядро Cortex-A76 с тактовой частотой 2,7 ГГц и три ядра Cortex-A55.

Смартфон также оснащён основной камерой на 50 МП, фронтальной на 16 МП и камерой с эффектом глубины на 2 МП. Nubia добавила плечевые триггеры для игр и улучшила систему охлаждения, чтобы предотвратить перегрев во время длительных игровых сессий.

Neo 3 GT предлагается с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти по цене 12 999 PHP (примерно 227 долларов). Он доступен в цветах «электро-жёлтый» и «межзвёздный серый».

Хотя ZTE планировала глобальный запуск устройства к концу марта, на сайте Nubia пока нет информации о его доступности.