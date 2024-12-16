Прошла презентация нового планшета Honor Tablet V9 с поддержкой стилуса

Компания Honor официально выпустила планшет Tablet V9, который оснащён процессором DNT 8350 Extreme Edition и защитным экраном Glory Soft Light Oasis для защиты глаз. Минимальная стоимость новинки составит 1999 юаней (27 700 руб.).

Планшет имеет 11,5-дюймовый экран с разрешением 2,8K и плотностью пикселей 291 PPI. Его толщина составляет около 6,1 мм, а вес — 475 г. Аккумулятор имеет ёмкость 10100 мАч, а экран поддерживает частоту обновления до 144 Гц и обладает антибликовыми свойствами.

Honor Tablet V9 доступен в трёх цветах: Yulongxue, Cangshan Gray и Luyan Purple. Он работает на базе MagicOS 9.0 для Pad и поддерживает стилус Honor Magic Pencil 3, позволяя пользователям делать заметки и преобразовывать голос в текст в реальном времени.

Планшет также оснащён восемью динамиками, поддерживает внешнее воспроизведение и совместное использование камер на нескольких устройствах, а также имеет функции совместного доступа к сети.

В продаже новинка появится в шести конфигурациях с разным объёмом памяти. Оперативной памяти может быть 8 или 12 ГБ, а встроенной от 128 до 512 ГБ. Стоимость варьируется от 1999 до 2 699 юаней (27 700 — 37 400 руб.).