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Производство складных iPad Fold от Apple назначено на 2024 год

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По информации журналистов из издания DigTimes, компания Apple планирует начать ограниченное производство складных iPad в 2024 году. При соблюдении установленного графика, анонс устройства может состояться в конце 2024 года или в начале 2025 года.

Производство складных iPad Fold от Apple назначено на 2024 год

В настоящее время отмечается, что Apple сосредотачивает усилия на сокращении производственных расходов, работая над упрощением конструкции.

Корпорация ведет разработку складного iPad уже четыре года, поэтому окончательный дизайн устройства публике предстанет нескоро. Массовое производство устройства может начаться в 2025 году.

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