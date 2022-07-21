Производство первого в РФ бытового генератора воды из воздуха стартует в 2023 году

Уже в следующем году в России планируется начать производство гидропанели.

Гидропанель станет первым отечественным бытовым генератором питьевой воды из воздуха. Он способен делать воду из воды в любом месте планеты, но главным условием является влажность воздуха выше 5% и наличие солнечных лучей.

Заявлено, что один метр гидропанели сможет сделать до 4 литров воды высокого качества. Разработал бытовой генератор воды из воздуха Илья Меньщиков с командой инженеров.

Новинку будут выпускать под маркой «Гидропанель AlterOcean». Сама панель может делать как чистую питьевую воду, так и дистиллированную воду для технических и бытовых нужд. В перспективе гидропанель могут начать продавать за пределами России.