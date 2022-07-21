Главная » Новости

Производство первого в РФ бытового генератора воды из воздуха стартует в 2023 году

На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Уже в следующем году в России планируется начать производство гидропанели.

Гидропанель станет первым отечественным бытовым генератором питьевой воды из воздуха. Он способен делать воду из воды в любом месте планеты, но главным условием является влажность воздуха выше 5% и наличие солнечных лучей.

Заявлено, что один метр гидропанели сможет сделать до 4 литров воды высокого качества. Разработал бытовой генератор воды из воздуха Илья Меньщиков с командой инженеров.

Новинку будут выпускать под маркой «Гидропанель AlterOcean». Сама панель может делать как чистую питьевую воду, так и дистиллированную воду для технических и бытовых нужд. В перспективе гидропанель могут начать продавать за пределами России.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.