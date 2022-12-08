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Производство новых смартфонов упало в третьем квартале на 11 % — до 289 млн единиц

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Падение продаж смартфонов заставило компании снизить объёмы заказов новых смартфонов. В третьем квартале было выпущено около 289 млн устройств, такие данные приводит аналитическое агентство TrendForce.

По их данным, производство смартфонов упало на 11% в сравнении с третьим кварталом прошлого года.

Но несмотря на общее падение производства лидер производства — Samsung, наоборот нарастил выпуск на 3,9%.

За отчетный период корейская компания выпустила 64,2 млн устройств. На втором месте Apple с показателем 50,8 млн смартфонов, на третьем Xiaomi с результатом 37,8 млн ед.

В лидерах также числится Oppo и Vivo, у них 33,5 млн и 24,5 млн смартфонов соответственно.

Аналитики считают, что продажи смартфонов и дальше будут падать, а это приведет к сокращению производства.

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