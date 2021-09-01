Производство новых Apple Watch задерживается из-за сложной конструкции

Во вторник Nikkei Asia сообщил, что Apple отложила производство новых моделей Apple Watch из-за проблем с их производством.

Согласно отчету, после запуска мелкосерийного производства компания столкнулась с неутешительным качеством готовой сборки. Люди, которые говорили с Nikkei, объяснили задержку производства новой сложной конструкцией, включая новый датчик артериального давления и водонепроницаемость.

Apple обычно выпускает новые модели Apple Watch и iPhone в сентябре или октябре, хотя компания еще не объявила о выпуске новых моделей на этот год. Apple не публикует данные о продажах Apple Watch, но это крупнейший компонент подразделения носимых устройств Apple, объем продаж которого в 2020 году составил 30,62 миллиарда долларов.

В отчете подчеркиваются инженерные проблемы, с которыми Apple сталкивается каждый год, когда наращивает массовые производственные линии перед осенним выпуском, чтобы обеспечить достаточный запас новых гаджетов для удовлетворения колоссального спроса Apple после запуска, сохраняя при этом свои планы выпуска продуктов в секрете.

В отчете Nikkei нет никаких указаний на то, что Apple может отложить выпуск своих новых часов Apple Watch, хотя в нем говорится, что это может повлиять на планы Apple после того, как новые часы будут представлены.

У Apple есть жесткая система производства прототипов, которая постоянно производит все большее количество неизданных продуктов, чтобы решать проблемы сборки за несколько месяцев до запуска новых продуктов. После того, как Apple разрабатывает новый продукт, ее инженеры летают на заводы по контракту в Азии, чтобы решить производственные проблемы, чтобы гарантировать, что компания сможет создать миллионы устройств в короткие сроки, соблюдая стандарты качества компании.

В прошлом Apple сталкивалась с производственными проблемами, которые повлияли на осенние запуски, хотя компания обычно не комментирует свои операции.