Производство наушников Apple AirPods наладят во Вьетнаме

Компания Apple намерена перенести производство наушников AirPods во Вьетнам.

Точные причины такого решения не озвучивают, но учитывая последние события, можно предположить, что это произойдет на фоне торговой войны США и Китая.

Как выяснили журналисты Nikkei Asian Review, уже в этом квартале компания может выпустить до 4 млн штук наушников во Вьетнаме.

Производство Apple AirPods там стартовало еще в марте, но тогда это решение было принято из-за коронавируса в Китае.

Стоит отметить, что только на территории Китая пока производят дорогие AirPods Pro, тогда как более дешевые варианты начали выпускать во Вьетнаме.