По данным Nikkei Asia, самая важная фабрика TSMC, которая производит чипы Apple, предназначенные для моделей iPhone и Mac следующего поколения, пострадала от загрязнения газом.

Завод, известный как Fab 18, является самым передовым предприятием TSMC по производству микросхем. TSMC — единственный поставщик микросхем Apple, который делает все процессоры, используемые в каждом устройстве Apple, специальными кремниевыми микросхемами.

Источники в отрасли, беседующие с Nikkei Asia, сообщили, что все процессоры для будущих устройств Apple «iPhone» и Mac производятся на этом предприятии. Предположительно, это относится к линейке iPhone 13 и модернизированным моделям MacBook Pro с кремнием Apple, содержащим чипы « A15 » и «M1X» или «M2» .

В четверг вечером было обнаружено, что газ, использованный при производстве этих чипсов, был загрязнен. В TSMC сообщили Nikkei Asia : «Некоторые производственные линии TSMC в Научном парке Южного Тайваня получали определенные газы от поставщиков, которые, как считается, были загрязнены. Их быстро заменили другими газами». Вернувшихся домой сотрудников отозвали на завод, чтобы взять ситуацию под контроль.

Компания заявила, что проводит последующие операции, чтобы гарантировать, что качество продукции не пострадает, и что инцидент, как полагают, не оказал «значительного воздействия на операции». Источники, разговаривавшие с Nikkei Asia, сообщили, что газовое загрязнение повлияло на процесс производства чипов, но лишь ограниченно.

Загрязнение происходит в особенно тяжелые времена для Apple, поскольку компания и ее поставщики, как сообщается, в настоящее время завершают подготовку компонентов для процесса окончательной сборки новых моделей iPhone и Mac к концу августа.

Ожидается, что линейка iPhone 13 будет запущена в обычные сентябрьские сроки Apple. Также ожидается, что в этом году появятся обновленные модели MacBook Pro с силиконовыми чипами Apple: либо вместе с iPhone 13 в сентябре, либо на отдельном мероприятии в октябре.

Источник — Astera.