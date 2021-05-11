Производство iPhone 12 в Индии рухнуло из-за коронавируса более чем в 2 раза

Индийский рынок является вторым по величине в мире, где продается много смартфонов.

В стране есть заводы по выпуску смартфонов, в том числе и iPhone 12. При этом iPhone 12 там производят для местного рынка, но ситуация с коронавирусом стала причиной того, что производство iPhone 12 в Индии сократилось более чем в два раза.

На предприятии Foxconn в южном штате Тамилнад притормозили сборку смартфонов из-за второй волны коронавируса.

В самом штате ввели полную изоляцию с закрытием магазинов, предприятий и даже полностью приостановленным движением общественного транспорта.

На заводе Foxconn положительный тест на COVID-19 выявили как минимум у 100 сотрудников.

Представители предприятия официально не сообщают о количестве зараженных, но информируют, что сохраняется лишь часть производственного процесса.