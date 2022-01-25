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Завод автомобильных чипов Toshiba на юге Японии пострадал от землетрясения

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Дефицит полупроводниковой продукции привел к росту цен на мировом рынке.

Цены выросли не только на электронику, но также и автомобили.

Последние могут еще немного подорожать, из-за того, что в Японии свою работу приостановил завод Toshiba.

Предприятие в Оите, на юге Японии, занимается выпуском чипов для автомобилей и промышленного оборудования.

Как сообщили в пресс-службе предприятия, из-за землетрясения часть оборудования на заводе пострадало.

Сейчас специалисты оценивают нанесенный стихией ущерб. В Toshiba пока даже не знают, когда предприятие снова сможет работать, эта информация появится только после оценки нанесённого ущерба.

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