Завод автомобильных чипов Toshiba на юге Японии пострадал от землетрясения

Дефицит полупроводниковой продукции привел к росту цен на мировом рынке.
Цены выросли не только на электронику, но также и автомобили.
Последние могут еще немного подорожать, из-за того, что в Японии свою работу приостановил завод Toshiba.
Предприятие в Оите, на юге Японии, занимается выпуском чипов для автомобилей и промышленного оборудования.
Как сообщили в пресс-службе предприятия, из-за землетрясения часть оборудования на заводе пострадало.
Сейчас специалисты оценивают нанесенный стихией ущерб. В Toshiba пока даже не знают, когда предприятие снова сможет работать, эта информация появится только после оценки нанесённого ущерба.