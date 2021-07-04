Производство 4-нм Snapdragon 895 будет разделено между Samsung и TSMC

Qualcomm уже работает над процессором следующего поколения Snapdragon серии 800. Сообщается, что новый чипсет будет называться Snapdragon 895. Подробности его производства теперь всплыли на поверхность.

Надежный китайский лидер, Ice Universe, сообщил, что Snapdragon 895 будет 4-нм чипсетом и будет производиться Samsung. Также будет Snapdragon 895 Plus/Snapdragon 895+, который должен появиться во второй половине 2022 года и будет производиться TSMC.

Интересно отметить, что Qualcomm переходит на меньший размер узла всего через год после перехода с 7 нм на 5 нм. Однако это не означает, что он больше не будет производить 5-нм чипы. Мы все еще должны увидеть новые 5-нм чипы Snapdragon 800 и Snapdragon 700 серий.

Сообщается, что Snapdragon 895 имеет номер детали «SM8450». Он будет иметь процессор Kryo 760, графический процессор Adreno 730, интернет-провайдер Spectra 680 и встроенный модем Snapdragon X65 5G.

Источник — Astera.