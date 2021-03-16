Производительность новых младших процессоров Intel раскрыта до премьеры

Неизвестные пользователи смогли раздобыть новые процессоры Intel 11-го поколения до презентации и старта продаж. Речь идёт о 6-ядерных i5 11600KF с возможностью разгона и неразгоняемом i5 11400F.

Пользователи протестировали CPU в AIDA 64, CPU-Z, Cinebench 15, 20 и 23 версии. Напомним, что старший i5 имеет частоту в турбобусте до 4.9 ГГц с возможностью ручного разгона, а младший способен автоматически разогнаться до 4.4. ГГц.

Тесты в AIDA 64 показали, что i5 11600KF может потреблять до 209 Ватт энергии, а i5 11400F – до 145 Ватт.

Температуры во время тестов составили 85 и 70 градусов Цельсия соответственно. Также, первоисточник сообщает, что i5 11600KF оказался практически на уровне конкурента в лице Ryzen 5 5600X.