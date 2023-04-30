Производительная портативная игровая консоль Asus ROG Ally получит ценник от $600

Портативная консоль Asus ROG Ally на американском рынке будет стоить от 600 долларов, что оказалось дороже чем популярная Steam Deck.

Авторитетный инсайдер под ником SnoopyTech раскрыл цену на консоль Asus ROG Ally. Так, базовая версия будет предлагаться за 600 долларов.

Она создана на базе шестиядерного процессора, также будет предлагаться версия с восьмиядерным чипом, но она обойдется в 700 долларов.

Asus ROG Ally в базовой конфигурации получила экран Full HD и кадровой частотой 120 Гц, SSD накопитель с шиной PCIe 4.0 и самые современные беспроводные адаптеры.

Для сравнения Steam Deck оснащена экраном с разрешением 1280 х 800 пикселей и кадровой частотой 60 Гц, процессором с более низкой частотой чем в Asus ROG Ally, а также SSD с PCIe 3.0.

Все сравнения консолей можно увидеть на изображение ниже.



Asus ROG Ally станет доступна для покупки 11 мая.