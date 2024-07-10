Производители смартфонов станут реже использовать эко-кожу в своих флагманах 2025 года

Ранее уже были сообщения о том, что производители смартфонов намерены отказаться от использования эко-кожи в своих смартфонах.

Несмотря на то, что использование такого материала придает некоторый премиальный вид устройствам, сам материал оказался ненадежным.

Известный инсайдер Digital Chat Station в социальной сети Weibo заявил, что уже в 2025 году производители массово станут отказываться от использования эко-кожи в своих флагманских моделях.

Он уточняет, что речь не идет о полном отказе от этого материала, но количество смартфонов с оформлением задней панели эко-кожей заметно сократится. Дело в том, что эко-кожа оказалась ненадежным материалом: она отклеивается спустя уже несколько месяцев использования гаджета.

Возникает вопрос, а к каким материалам будут обращаться производители? Инсайдер сразу же ответил, что во флагманах станут чаще предлагать стекло и керамику.