Производители процессоров из Китая специально замедляют свои чипы из-за санкций США

Американское правительство недавно ввело новые санкции против Китая, которые нацелены сдержать цифровое развитие страны.

Alibaba и Biren Technology из-за новых санкций вынуждены замедлять свои процессоры, так как их производят на мощностях Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), а этот контрактный производитель поддерживает американские санкции.

Процессор от Alibaba должен был стать основой для графических систем, производимых в Китае.

Изначально ожидалось, что скорость Biren BR100 должна была быть свыше 600 ГБ/с, но теперь заявлено 576 ГБ/с.

Снижение скорости передачи чипов позволили обойти санкции и организовать производство в Тайвани на заводе TSMC, причем новое решение реализовали не только разработчики, но и контрактные производители.