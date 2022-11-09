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Производители процессоров из Китая специально замедляют свои чипы из-за санкций США

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Американское правительство недавно ввело новые санкции против Китая, которые нацелены сдержать цифровое развитие страны.

Alibaba и Biren Technology из-за новых санкций вынуждены замедлять свои процессоры, так как их производят на мощностях Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), а этот контрактный производитель поддерживает американские санкции.

Процессор от Alibaba должен был стать основой для графических систем, производимых в Китае.

Изначально ожидалось, что скорость Biren BR100 должна была быть свыше 600 ГБ/с, но теперь заявлено 576 ГБ/с.

Снижение скорости передачи чипов позволили обойти санкции и организовать производство в Тайвани на заводе TSMC, причем новое решение реализовали не только разработчики, но и контрактные производители.

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