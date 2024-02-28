Производители откладывают выпуск смартфонов с памятью больше 24 ГБ и 1 ТБ

Цены на материалы повлияли на популярность большой памяти в новых топовых устройствах, заявил известный блоггер digital chat station. Топовые комбинации 24 ГБ + 1 ТБ и 16 + 512 ГБ снова становятся основными спецификациями.

В первом квартале 2024 года крупные производители памяти, такие как Samsung и Micron, планируют повысить цены на DRAM. Ожидается, что это повышение составит от 15% до 20%. Прогнозируется, что повышение цен на память будет продолжаться до конца 2024 года.

Производители памяти заключили новое соглашение о поставке микросхем памяти с брендами мобильных телефонов, что привело к повышению цен на микросхемы DRAM и NAND.

Аналитики отрасли считают, что цели повышения цен связаны с увеличением прибыльности. Особенно повышение цен заметно на двух типах памяти DRAM — DDR4 и DDR5.

В результате роста цен на материалы, бурный рост популярности большой памяти объемом 24 ГБ остановился в первой половине 2024 года.

Многие производители вернулись к 16 ГБ памяти, а некоторые флагманские модели даже предлагают версии с 8 ГБ памяти. Это связано с тем, что более объемные комбинации стали менее доступными из-за повышения цен на память.