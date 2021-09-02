Производители мобильных устройств и видеокарт ожидают замедления продаж в конце 2021 года

Тайваньские производители материнских плат и видеокарт, включая Asustek Computer, Micro-Star International (MSI) и Gigabyte Technology, вероятно, увидят замедление своих продаж в третьем и четвертом кварталах 2021 года после публикации сильных результатов за первое полугодие. , по данным отраслевых источников.

По словам источников, в связи с тем, что глобальный уровень вакцинации продолжает расти, потребность в домоседах снижается, а мода на криптовалюту ослабевает, продажи видеокарт, вероятно, будут снижаться каждый месяц в течение второй половины.

На поставки ноутбуков Asustek также повлияет ослабление заказов на Chromebook и снижение потребительского спроса во втором полугодии. Источники заявили, что его поставки также будут иметь хорошие шансы на сокращение годовой давности в 2022 году.

Поскольку многие бренды ноутбуков первого уровня уже намерены сократить количество заказов на чипы, которые не испытывают дефицита, в ответ на сокращение конечного спроса на ноутбуки, ожидается, что продажи многих поставщиков микросхем в четвертом квартале будут подорваны из-за спада.

Растущие затраты на логистику также создают давление на поставщиков брендов, поскольку сборы за доставку товаров из Китая на восточное побережье США уже выросли почти в пять раз по сравнению с прошлым годом, в то время как расценки на чипы, испытывающие серьезный дефицит, продолжают расти каждый квартал. , сообщили источники.

Хотя бренды ПК повысили цены на свои конечные продукты, чтобы переложить часть затрат на покупателей, ожидается, что проблема нехватки компонентов подорвет прибыльность поставщиков брендов.