Для многих компания Blackview знакома как производитель смартфонов, причем в их модельном ряду есть хорошая серия защищённых аппаратов.

Теперь производитель решил себя попробовать в ноутбуках, и начали они с недорогой модели в металлическом корпусе.

Первый ноутбук компании Blackview получил название Acebook1. Его сейчас можно заказать на официальном сайте за 390 долларов, позже ноутбук будет продаваться дороже.

Blackview Acebook1 получил качественные динамики Dual BOX, аккумулятор на 6000 мАч и 14-дюймовый экран с разрешением FHD+. Заявленная толщина ноутбука 16,3 мм, а вес – 1,3 кг.

На одном заряде новинка способна проработать до 12 часов при воспроизведении видео.

Такую высокую автономность обеспечивает не самый производительный процессор — Intel Gemini lake N4120 с графическим ядром Intel UHD Graphics 600.

Оперативной памяти модель получила 4 ГБ, а накопитель на 128 ГБ. Работает новинка под управлением Windows 10.