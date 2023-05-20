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Производитель фотоаппаратов Canon может начать выпуск смартфонов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 14 Опубликовано

Известные во всем мире производители фототехники уже давно сотрудничают с производителями смартфонов.
Leica ранее работала в Huawei, сейчас она наносит логотипы на смартфоны Xiaomi. Zeiss можно встретить в смартфонах компании Vivo, а Oppo и OnePlus имеют договор с Hasselblad.

Canon решила не отставать от конкурентов, сейчас компания ищет партнера среди крупнейших в мире компаний, занимающихся разработкой и производством телефонов.

Тут стоит сразу отметить, что Apple и Samsung не станут сотрудничать с Canon, возможно партнёром станет Honor, так как эта компания не находится под санкциями и сейчас выпускает свои аппараты под управлением сертифицированной версии Android.

Canon
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