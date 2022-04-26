Производитель электроники Тайваня Foxconn приостановил работу двух своих заводов

Крупнейший контрактный производитель техники Apple остановил два завода.

Это произошло после выявления у сотрудников предприятия коронавирусной инфекции.

Как пишет издание South China Morning Post, компания Foxconn в городском уезде Куньшань и провинции Цзянсу закрыла на неопределенный срок свои заводы.

Также были закрыты общежития, в которых проживают сотрудники предприятий.

Напомним, Foxconn является крупнейшим подрядчиком Apple.

Ранее из-за коронавируса были остановлены заводы Pegatron, Quanta и Compal, которые тоже выпускают продукцию американской компании.

Все заказы были перенаправлены на Foxconn, но и этот контрактный производитель недолго смог проработать.