Производитель электроники Тайваня Foxconn приостановил работу двух своих заводов

Крупнейший контрактный производитель техники Apple остановил два завода.
Это произошло после выявления у сотрудников предприятия коронавирусной инфекции.
Как пишет издание South China Morning Post, компания Foxconn в городском уезде Куньшань и провинции Цзянсу закрыла на неопределенный срок свои заводы.
Также были закрыты общежития, в которых проживают сотрудники предприятий.
Напомним, Foxconn является крупнейшим подрядчиком Apple.
Ранее из-за коронавируса были остановлены заводы Pegatron, Quanta и Compal, которые тоже выпускают продукцию американской компании.
Все заказы были перенаправлены на Foxconn, но и этот контрактный производитель недолго смог проработать.