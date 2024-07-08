Производитель электрокаров Nio тестирует человекоподобных роботов на базе HarmonyOS

Китайская компания Nio, известная своими электромобилями, ведет исследования по применению человекоподобных роботов на своих заводах.

Nio начала тестирование робота Kuavo, разработанного компанией Leju Robotics, на своих производственных линиях.

Основной особенностью Kuavo является его использование операционной системы HarmonyOS, представленной компанией Huawei на конференции HDC 2024 в июне. Этот робот стал первым в своем роде, работающим на такой платформе.

Nio не единственная автомобильная компания, которая исследует применение человекоподобных роботов в производстве, но они занимают лидирующее положение в этой области.

Перед тестированием Kuavo на заводах Nio в феврале 2024 года другой гуманоидный робот, названный Walker S и разработанный компанией UBTech Robotics, прошел обучение на заводе Nio.

Это был первый случай практического использования робота Walker S на заводе для выполнения задач по контролю качества новых электромобилей.

Робот использовал свои возможности захвата и передачи изображения для проверки деталей, таких как замки дверей, ремни безопасности и фары, а также наносил логотипы на транспортные средства.

Nio проявляет интерес к гуманоидным роботам не только в отдельных случаях, но и в общем подходе. В апреле 2024 года руководитель подразделения гуманоидных роботов Nio, И Пэн, объявил о создании «отряда» гуманоидных роботов на Китайской конференции по экологии гуманоидных роботов.

Он также указал на две основные области, в которых Nio сосредоточит свои усилия в области гуманоидной робототехники: установка гуманоидных роботизированных манипуляторов в ограниченных пространствах и использование человекоподобных роботов в процессах контроля качества с применением алгоритмов 5G и компьютерного зрения.

Хотя подробности сотрудничества между Nio, Huawei и Leju Robotics неизвестны, тестирование робота Kuavo на базе HarmonyOS является важным шагом в стремлении компании интегрировать человекоподобных роботов в свои производственные процессы.

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