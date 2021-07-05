Caviar, компания, известная тем, что производит эксклюзивные дизайнерские смартфоны и аксессуары ручной работы из роскошных материалов, теперь вошла в Китай, где компания работает под китайским именем Kaiweia.

Компания обычно продает роскошные смартфоны по индивидуальному заказу от таких брендов, как Apple, Samsung и других. В Китае компания начала продавать Huawei Mate 40 Pro, Apple iPhone 12 Pro/Max и другие.

Однако самым дорогим продуктом этого бренда, который продается в Китае, является Sony PS5, стоимостью 2348889 юаней, что примерно равно 363 588 долларов США, за которым следуют чистые золотые версии Samsung Galaxy S21+/Ultra и Apple iPhone 12 Pro/Max.

В настоящее время компания продает на рынке три модели Huawei Mate 40 Pro: версию «Китайский пейзаж», которая стоит 38 500 юаней; «Драгоценная гармония» стоимостью 465 000 юаней; и версия «Flying Lion and Pixiu» стоимостью 42 800 юаней. Все три модели сейчас выставлены на предварительный заказ в Китае, но версия «Precious Harmony» насчитывает только восемь единиц.

Caviar начала предлагать роскошные смартфоны в ноябре 2011 года. Она началась с продукта Apple, но с тех пор компания расширилась, включив в нее устройства других брендов, включая Samsung, Sony, Nike, Philip Morris.

Источник — Astera.