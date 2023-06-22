Производитель экскаваторов JCB представил два смартфона с MIL-SPEC 810G и IP68

В компании не рассказали, кто занимался разработкой смартфонов, но цены у них будут высокими, если сравнивать с подобными защищенными аппаратами китайских производителей.

Производитель строительной техники JCB под собственным брендом представил смартфоны Toughphone и Toughphone Max. Это защищенные аппараты, которые соответствуют военному стандарту MIL-SPEC 810G и классу защиты от воды и пыли IP68.

Смартфоны получили заднюю металлическую панель и раму из закаленного поликарбоната. Дисплей смартфонов прикрывает стекло Gorilla Glass, вокруг которого выступом выполнен резиновый ободок.

JCB Toughphone Max получил процессор Dimensity 700, у JCB Toughphone в основе лежит чип Helio P22. В аппаратах встроено по 6 ГБ оперативной, в старшей версии установлено 256 ГБ постоянной памяти, в младшей модели доступно 128 ГБ флеш-памяти.

JCB Toughphone получил 5,7-дюймовый дисплей, основную камеру на 20 Мп и аккумулятор на 4050 мАч. Старшая модель отличается 6,7-дюймовым экраном, основной камерой с датчиками на 48, 16, 2 и 2 Мп, а еще в этой модели установлен аккумулятор емкостью 12 200 мАч, которого хватит на несколько дней активной работы смартфона.

JCB Toughphone поступит в продажу под управлением Android 13. Цена смартфона в Великобритании составит 300 фунтов стерлингов. JCB Toughphone Max будет предлагаться с Android 12 и ценником 600 фунтов стерлингов.