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Производитель авто Сherry разработал и представил своего робота-гуманоида Mornine

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Китайский автопроизводитель Cherry представил своего первого гуманоидного робота по имени Mornine, который будет работать в качестве продавца-консультанта в фирменных магазинах компании.

Производитель авто Сherry разработал и представил своего робота-гуманоида Mornine

Mornine оснащена собственной разработкой нейросети, которая отвечает за ее мышление. Благодаря алгоритмам искусственного интеллекта, робот может говорить, понимать человека, распознавать эмоции и работать с текстовыми документами.

Лицо гуманоида выполнено из силикона, позволяя ему выражать эмоции, такие как улыбка, удивление, смех и задумчивость. Робот передвигается с помощью электроприводов и может достигать скорости до 4 км/ч. Его аккумулятор можно быстро заменить на другой, но емкость и автономность не были уточнены.

На первом этапе Mornine будет работать в салонах Cherry в роли продавца-консультанта. Робот уже обладает знаниями об автомобилях, что позволяет ему предлагать подходящие автомобили и отвечать на вопросы клиентов. В будущем компания планирует дополнительно обучать робота ориентироваться в пространстве, чтобы он мог помогать посетителям с указанием пути.

После успешных испытаний Cherry планирует коммерческое внедрение робота-гуманоида. Производитель рассматривает возможность использования этой разработки в качестве учителя, уборщицы или домашней помощницы.

 

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