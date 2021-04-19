Производитель аксессуаров рассекретил дизайн нового Samsung Galaxy A22 с 5G

Новый смартфон, который готовит компания, должен стать самым доступным устройством с поддержкой работы в сетях пятого поколения.

Недавно производитель аксессуаров опубликовал изображения, которые рассекречивают дизайн нового смартфона Samsung Galaxy A22.

Судя по фото, новинка будет выполнена в стилистике Galaxy M62 и Galaxy F62. Уже известно, что аппарат получит процессор MediaTek Dimensity 700 с поддержкой 5G.

Помимо этого модель будет иметь версию с MediaTek Helio, в котором поддерживается работа в сетях 4G. Оперативной памяти будет до 6 ГБ, а встроенной – до 128 ГБ.

Что касается камер, то на задней панели будут сенсоры на 48, 8, 2 и 2 Мп, а для селфи предложат датчик на 13 Мп. Предположительная стоимость Galaxy A22 5G составит 185 долларов.