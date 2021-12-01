Произошла утечка конфигурации и цветовых вариантов Xioami 11i HyperCharge

Сообщается, что Xiaomi работает над смартфонами Xiaomi 11i и Xiaomi 11i HyperCharge для Индии. Эти устройства, скорее всего, появятся в стране в этом месяце. Ожидается, что 11i и 11i HyperCharge появятся в виде обновленных версий китайских Redmi Note 11 Pro 5G и Redmi Note 11 Pro + 5G. Свежий отчет 91mobiles с надежным информатором Ишаном Агарвалом в качестве источника раскрыл ключевые детали, такие как оперативная память, хранилище и цветовые варианты Xiaomi 11i HyperCharge.

Новая информация показывает, что Xiaomi 11i HyperCharge будет поставляться с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что он будет выпущен в двух цветах, таких как зеленый камуфляж и черный цвет.

Ожидается, что Xiaomi 11i HyperCharge будет поставляться с 6,67-дюймовой панелью IPS LCD с дырочками, которая предлагает разрешение FHD + и частоту обновления 120 Гц . Он будет оснащен чипсетом Dimensity 920, оперативной памятью LPPDR4x и хранилищем UFS 3.1.

В 11i HyperCharge будет установлена ​​батарея емкостью 4500 мАч, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 120 Вт. Устройство будет поставляться с операционной системой Android 11 на базе MIUI 12.5.

Он будет оснащен фронтальной камерой на 16 мегапикселей. Его задняя камера может состоять из 108-мегапиксельного основного объектива, 8-мегапиксельного сверхширокого снимка и 2-мегапиксельной телемакрокамеры. Устройство также будет оснащено двумя стереодинамиками с питанием от JBL. О цене устройства нет ни слова.