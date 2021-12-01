Произошла утечка информации о новых Redmi Note 11T Pro, Note 11 Pro, Note 11S и POCO M4

Смартфоны серии Note 11, доступные в Китае, включают четыре устройства, такие как Redmi Note 11 4G , Redmi Note 11 5G , Redmi Note 11 Pro и Redmi Note 11 Pro + 5G. Note 11 5G был переименован в Redmi Note 11T 5G в Индии и POCO M4 Pro 5G на мировых рынках. Свежая информация, предоставленная Xiaomiui.net, показывает, что компания работает над парой новых моделей Note 11 для глобальных рынков.

Отчет показывает, что в разработке находятся четыре серии телефонов Note 11. Два из этих устройств могут иметь чип Qualcomm, а два других могут поставляться с чипом MediaTek. Эти телефоны, вероятно, будут иметь идентичные характеристики. Ожидается, что два из четырех выйдут на рынок с брендом POCO. Издание поделилось предварительными названиями этих грядущих устройств.

Redmi Note 11T Pro / POCO M4

Устройство под кодовым названием Veux имеет номера моделей серии K6S, такие как 2201116SC, 2201116SR, 2201116SI и 2201116SG для таких рынков, как Китай, Япония, Индия и мировые рынки. Ожидается, что телефон будет поставляться с двумя разными датчиками камеры для разных регионов. Это устройство может иметь прозвище Redmi Note 11T Pro и, скорее всего, будет оснащено чипсетом Qualcomm. Ожидается, что он будет оснащен 64-мегапиксельным объективом Samsung GW3 или 108-мегапиксельным объективом Samsung HM2, который будет сочетаться с 8-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой Sony IMX355 и 2-мегапиксельной макро-камерой OmniVision OV02A.

Ожидается, что модели K6P с номерами, такие как 2201116PI и 2201116PG, будут выпущены в качестве устройства POCO на таких рынках, как Индия и глобальный рынок. По характеристикам он будет идентичен Redmi Note 11T Pro. Устройство может поступить на рынок под названием POCO M4.

Redmi Note 11S

Устройство под кодовым названием Viva / Vida имеет номера моделей серии K6T 2201116TI и 2201116TG. Это будет устройство на базе чипа MediaTek, предназначенное для Индии и других стран. Он может поставляться с 108-мегапиксельным объективом Samsung HM2, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом Sony IMX355 и 2-мегапиксельной макро-камерой OV2A OmniVision. Его можно было бы назвать Redmi Note 11S. Пока неясно, будет ли это устройство 4G или 5G.

Устройство под кодовым названием Miel имеет номер модели серии K7S 2201117SI. Ожидается, что он прибудет в Индию с такими характеристиками, как дисплей с частотой 90 Гц, чип MediaTek, а его задняя камера может включать 64-мегапиксельную основную камеру OmniVision OV6480, 8-мегапиксельный сверхширокий объектив Sony IMX355 и 2-мегапиксельный макрос OV2A OmniVision. камера. Существует версия устройства Pro под кодовым названием Miel_pro, в которой установлена ​​основная камера Samsung HM2 на 108 мегапикселей. Эта модель также условно называется Redmi Note 11S.

Следующее устройство имеет кодовое название Fleur и номер модели 2201117PG (K7P). Направленный на мировой рынок, он считается POCO-вариантом вышеупомянутой модели Meil.

Redmi Note 11 Pro

Устройство под кодовым названием Spes имеет номера моделей серии K7T, такие как 2201117TY, 2201117TL, 2201117T и 2201117TG. Redmi Note 11 Pro, дебютировавший в Китае, оснащен чипом MediaTek Dimensity 920 . Ожидается, что модель K7T появится в виде варианта Snapdragon и, вероятно, будет называться Redmi Note 11 Pro. Существует NFC-вариант устройства с кодовым названием Spesn. Ожидается, что устройство будет поставляться с 50-мегапиксельным объективом Samsung JN1, 8-мегапиксельным сверхширокоугольным объективом Sony IMX355 и 2-мегапиксельной макро-камерой OV2A OmniVision.