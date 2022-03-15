Произошла полная утечка Samsung Galaxy A33 до его «потрясающего» запуска

Samsung Galaxy A33, который, по слухам, является самым доступным из трех устройств, которые компания анонсирует 17 марта , полностью просочился в сеть. Эван Бласс опубликовал серию рендеров телефона в Твиттере, а у Appuals есть его спецификации . К ним относятся 6,4-дюймовый OLED-дисплей с частотой 90 Гц и разрешением 1080p, батарея емкостью 5000 мАч и четыре задние камеры. Сообщается, что в Европе он будет стоить 379 евро, а в США — примерно 417 долларов.

Согласно сообщениям, Galaxy A33 будет анонсирован вместе с Galaxy A53 и Galaxy A73 на мероприятии Samsung «Awesome Galaxy A Event» на этой неделе. Samsung A-серии среднего уровня — одни из самых популярных устройств Samsung во всем мире. Фактически, Samsung Galaxy A12 был шестым самым продаваемым телефоном в мире в 2021 году по данным Counterpoint Research , и был единственным из телефонов Samsung, попавшим в первую десятку (остальные в подавляющем большинстве были iPhone, с двумя Xiaomi).

Согласно Appuals , Galaxy A33 будет оснащен процессором Samsung Exynos 1280, необъявленным процессором, который, по слухам, имеет восьмиъядерный процессор. Предполагается, что его камеры состоят из основной 48-мегапиксельной камеры, 8-мегапиксельной сверхширокой камеры с полем зрения 120 градусов, 5-мегапиксельной макросъемки, 2-мегапиксельного портретного объектива и 13-мегапиксельной селфи-камеры. Сообщается, что он будет иметь рейтинг IP67 для защиты от пыли и воды, датчик отпечатков пальцев под дисплеем, 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ памяти и не будет поставляться с зарядным устройством в коробке.

Переход к Galaxy A53, предполагаемые характеристики которого были опубликованы в Twitter ранее в этом месяце , может дать покупателям более крупный 6,5-дюймовый дисплей с более высокой частотой обновления 120 Гц. Он по-прежнему имеет тот же процессор Exynos 1280, а также массив из четырех камер, но разрешение его основной камеры, по-видимому, будет выше — 64 мегапикселя, а датчик глубины, как сообщается, будет иметь разрешение 5 мегапикселей. Мы рассматриваем 32-мегапиксельную селфи-камеру этой модели, остальные характеристики которой примерно соответствуют Galaxy A33.

Наконец, есть Galaxy A73. Информации об этой модели меньше, но у нас есть некоторые подсказки благодаря предполагаемым снимкам для прессы , обнаруженным 91Mobiles , которые, по-видимому, показывают, что A73 будет иметь гораздо меньшие лицевые панели, чем A53.

Galaxy A33, A53 и A73 присоединятся к Galaxy A03 , A13 и A23 в линейке среднего класса Samsung в этом году.