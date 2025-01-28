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Прохор Шаляпин представляет спортивное питание «Вкус Прохора»

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Прохор Шаляпин представляет спортивное питание «Вкус Прохора»

Москва, 2025 год. Известный певец и медийная личность Прохор Шаляпин анонсировал запуск собственной линейки спортивного питания под брендом «Вкус Прохора». Продуктовая линейка включает два вида протеиновых смесей.

Первый продукт представляет собой протеиновую добавку в удобной запаянной банке объемом 350 г. Состав включает высокое содержание белка, витамины, минералы, пребиотик инулин и L-карнитин. Продукт доступен в трех вкусах: клубника, ванильный банан и шоколадная вишня. Товар доступен для приобретения на платформе Wildberries по ссылке.

Вторая продуктовая позиция — протеиновая смесь «WowMan Crazy Box «Вкус Прохора»», также содержащая L-карнитин и предлагаемая в трех различных вкусовых вариантах. Подробная информация о продукте и его приобретении доступна на странице Wildberries по ссылке.

Запуск данной продукции стал очередным этапом в развитии бренда Прохора Шаляпина, ранее известного участием в проекте «Фабрика звёзд-6» и активной деятельности в сети Интернет.

Более подробная информация о бренде WowMan доступна на официальном сайте: https://wowman.ru/

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