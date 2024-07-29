Главная » Новости

Программный сбой в Google Chrome лишил паролей 15 миллионов пользователей

Автор На чтение 1 мин Просмотров 4 Опубликовано

Недавний сбой в Google Chrome привел к потере всех сохраненных паролей у 15 миллионов пользователей Windows.

Проблема затронула стабильную версию браузера 127, в которой перестало работать автозаполнение паролей, а редактировать список учётных данных было невозможно.

Google уже исправила ошибку. Для восстановления доступа к паролям достаточно перезапустить браузер.

Если это не помогло, можно запустить Chrome с командным флагом «-enable-features=SkipUndecryptablePasswords».

Компания извинилась за неудобства и поблагодарила пользователей за терпение, но не раскрыла причины сбоя.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2024 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.