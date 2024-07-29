Программный сбой в Google Chrome лишил паролей 15 миллионов пользователей

Недавний сбой в Google Chrome привел к потере всех сохраненных паролей у 15 миллионов пользователей Windows.

Проблема затронула стабильную версию браузера 127, в которой перестало работать автозаполнение паролей, а редактировать список учётных данных было невозможно.

Google уже исправила ошибку. Для восстановления доступа к паролям достаточно перезапустить браузер.

Если это не помогло, можно запустить Chrome с командным флагом «-enable-features=SkipUndecryptablePasswords».

Компания извинилась за неудобства и поблагодарила пользователей за терпение, но не раскрыла причины сбоя.