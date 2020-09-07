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Программист сделал Doom 1993 года на тесте на беременность

07.09.2020 08:54

Фун Тьюринг, программист из Калифорнии, запустил Doom 1993 года на тесте на беременность, по-настоящему ответив на вопрос «Будет ли он запускать Doom?».

Фун опубликовал в Twitte прогресс о создании видео, воспроизводимых на тесте на беременность, в том числе Never Gonna Give You Up Рика Эстли и баг с танцевальной палкой, но именно клипы с роликами Doom и The Elder Scrolls V: Skyrim — вот что поймали глаз многих в игровом мире.

Важно отметить, что Foone заменил дисплей и микроконтроллер, поэтому единственной частью оригинального тестера является оболочка. Тем не менее, заставить Doom работать и играть на монохромном дисплее 128×32 пикселей при 1 бит на пиксель по-прежнему является впечатляющим достижением.

Программист сделал Doom 1993 года на тесте на беременность

Работа Фуна — еще одна в легенде «Будет ли она запускать Doom?» — задаче, в которой классический шутер от первого лица стал доступен в Minecraft, на микроволновой печи, детской игрушке Leapfrog и даже на ноутбуке Чендлера из 2-го сезона 8-го эпизода «Друзья» 1995 года.

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