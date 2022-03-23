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Расширена программа бета-тестирования отечественной операционной системы «Аврора»

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«Открытая мобильная платформа» начала расширять программу тестирования отечественной операционной системы «Аврора» для мобильных устройств.

В компании «Открытая мобильная платформа» заявили, что для тестирования приглашаются резиденты из Иннополиса и Казани, также к тестированию «Авроры» подключили планшет Aquarius NS 220.

Для участия в тестах мобильной ОС российской разработки нужно оставить заявку по ссылке auroraos.ru/beta.

Программа тестирования работает с августа 2021 года. На первом этапе в ней могли участвовать жители Москвы, им выдавался смартфон Inoi R7 2017 модельного года.

 

«Аврора»
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