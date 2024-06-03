Прогноз Кай-Фу Ли о замене 50% рабочих мест ИИ начинает сбываться

Известный инвестор Кай-Фу Ли предсказывает, что до 2027 года половина рабочих мест может быть заменена искусственным интеллектом. За последние несколько лет ИИ активно внедряется не только в США и Европе, но и в России.

Ли, предсказавший развитие ИИ задолго до создания языковых моделей, считает, что нейросети станут ключевым событием XXI века.

Он уверен, что это будет настолько инновационно, что превзойдет все предыдущие технические достижения, включая открытие электричества и создание интернета. Эксперт также считает, что в ближайшее время ИИ приведет к сокращению рабочих мест.

Эта тенденция уже заметна сейчас. Крупные компании начали заменять операторов колл-центров и доставщиков искусственным интеллектом. Ли также советует компаниям поощрять людей использовать возможности ИИ для развития своих навыков и компетенций.