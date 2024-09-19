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Профессор Юрасов посоветовал не добавлять ароматические масла в увлажнитель воздуха

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Россиян предостерегли об опасностях использования ароматических масел в увлажнителях воздуха. Профессор Алексей Юрасов из РТУ МИРЭА в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что добавление масел может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

Профессор Юрасов посоветовал не добавлять ароматические масла в увлажнитель воздуха

С приходом отопительного сезона воздух становится суше, и многие начинают использовать увлажнители, чтобы сделать его более комфортным.

Однако, если в инструкции не указано, что можно добавлять масла, это может не только сломать устройство, но и негативно сказаться на здоровье. При распылении масел в воздухе образуются аэрозоли, которые могут повредить слизистую оболочку дыхательных путей.

Масляные частицы легко проникают в легкие и могут затруднять газообмен, что в тяжелых случаях может привести к острой респираторной недостаточности. Кроме того, в увлажнителе могут скапливаться бактерии, которые при распылении также могут вызвать заболевания.

Чтобы избежать проблем, рекомендуется использовать дистиллированную или деминерализованную воду и регулярно очищать увлажнитель. Лучше не добавлять ароматические масла, которые не предназначены для ингаляции.

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