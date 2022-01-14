Британский специалист рассказал о признаках заражения ковидом среди привитых людей.

По словам британского ученого эпидемиолога Тима Спектора, в целом заражение омикрон-штаммом будет напоминать обычную простуду.

Задачей профессора, который контролирует проект ZOE Covid Symptom, выяснить, как меняются симптомы коронавирсной инфекции.

В результате профессор Тим Спектор перечислил 5 симптомов «Омикрона» у полностью COVID-привитых.

Также он напомнил, что эта разновидность является намного заразнее других штаммов, более того, он способен обходить иммунитет даже привитых людей.

С другой стороны было отмечено, что в большинстве случаев течение заболевания не тяжелое в сравнении с другими штаммами.

Что касается признаков, то на смену более страшным симптомам пришли такие признаки как насморк боль в горле, чихание, головная боль и кашель.

При этом дельта-штамм отличался тем, что вызывал потерю обоняния, одышку, лихорадку и кашель.

Стоит отметить, что в данном случае были озвучены признаки заражения, которые наблюдаются чаще других.