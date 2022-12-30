Профессор Терелянский: мошенники начали по-новому взламывать аккаунты в Telegram

Telegram с каждым годом становится все популярней, сейчас этим менеджером пользуется очень много россиян.

В Telegram пользователи не только общаются между собой, но также отправляют файлы большого размера и читают новости в группах.

Но чем выше популярность мессенджера, тем больше привлекает он хакеров. Сейчас мошенники начали использовать новый способ взлома Telegram, о котором рассказал профессор РЭУ им. Плеханова Павел Терелянский.

По словам профессора, мошенники научились отключать проверку пароля через «открытый код».

Для этого пользователь получает уведомление что под его аккаунтом пытаются зайти с другого устройства.

Для защиты учетной записи пользователю предлагают перейти по ссылке. После перехода на указанный сайт, похожий на официальный интерфейс Telegram, происходит потеря учетной записи.

Рассылку уведомлений мошенники делают под профилем «Служебные уведомления» или «Уведомления», но имя профиля может быть изменено и на другое.