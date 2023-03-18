«Ъ»: проект российской версии мобильной ОС Android вызвал споры между компаниями

Недавно была анонсирована разработка отечественной операционной системы на базе Android, но как оказалось проект вызвал большое количество споров между компаниями отвечающими за разработку мобильной ОС.

Как удалось узнать газете «Коммерсантъ», уже прошло два совещания, но пока это не привело к документальному оформлению, также до сих пор не утвердили состав участников проекта.

Обсуждение о создании отечественной мобильной операционной системы Android начали в начале текущего года.

Идея о создании собственной ОС пришла после введения санкций и удаления большого количества приложений из App Store и Google Play.