Главная » Новости

«Ъ»: проект российской версии мобильной ОС Android вызвал споры между компаниями

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Недавно была анонсирована разработка отечественной операционной системы на базе Android, но как оказалось проект вызвал большое количество споров между компаниями отвечающими за разработку мобильной ОС.
Как удалось узнать газете «Коммерсантъ», уже прошло два совещания, но пока это не привело к документальному оформлению, также до сих пор не утвердили состав участников проекта.

Обсуждение о создании отечественной мобильной операционной системы Android начали в начале текущего года.

Идея о создании собственной ОС пришла после введения санкций и удаления большого количества приложений из App Store и Google Play.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.