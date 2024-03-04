Проект Longer Nano Laser Engraver успешно стартовал на площадке Kickstarter

Компания Longer представила устройство для лазерной гравировки под названием Nano Laser Engraver еще 22 февраля.

Презентация лазерного гравёра была организована на площадке Kickstarter, на ней и был организован сбор средств.

На платформе Kickstarter для успешного запуска нужно было собрать 100 тысяч долларов, такую сумму разработчики получили всего за 6 часов. На момент закрытия сбора денежных средств, проект собрал 360 тысяч долларов, что говорит о высоком спросе на этот ультрасовременный инструмент.

Nano Laser Engraver доступен для заказа, но уже по цене 715 долларов. Однако ранние покупатели смогли приобрести модели по более выгодной цене — от 299 до 499 долларов. Благодаря этой возможности множество энтузиастов сразу же поддержали проект.

Генеральный директор компании Longer выразил свою благодарность всем, кто поддержал этот проект. Он отметил простоту использования устройства и его удобный интерфейс, который позволяет как профессионалам, так и новичкам без труда работать с ним.

Nano Laser Engraver оснащен передовой технологией Galvo и инновационной системой линз, обеспечивающими высокую скорость работы и точность до 0,02 мм. Это позволяет создавать гравюры на самом высоком уровне качества. Устройство также совместимо с популярными программами и может резать дерево толщиной до 8,5 мм.