Проект для защиты спутникового вещания от внешних помех запущен на территории РФ

Оператор спутникового вещания «Триколор» представил новый проект под названием «Триколор Ultra», который обеспечивает защиту от внешних помех. Вещание с российского спутника «Экспресс-АТ1» на 56-м градусе будет независимым от угроз и изменений в геополитической обстановке.

Для обеспечения максимальной защиты сигнала от возможных атак, оператор вложил дополнительные средства в строительство нового телепорта в Сибири. Заместитель генерального директора по стратегии и развитию компании «Триколор», Алексей Липилин, отметил, что решение было принято в связи с ситуацией, связанной с внешними помехами в России. Он подчеркнул важность сохранения качества и уровня спутникового телевидения.

Экспресс-АТ1 является российским спутником, что придает дополнительную уверенность и стабильность. Оператор вложил значительные средства в строительство нового телепорта и обладает 20 транспондерами с емкостью почти 700 мегагерц для создания широкого канального плана.

Генеральный директор федерального государственного унитарного предприятия «Космическая связь», Алексей Волин, назвал «Экспресс-АТ1» надежным российским спутником, с которого можно поднимать сигнал из различных точек страны. Он также добавил, что благодаря совместным усилиям с техническими специалистами «Триколор» удалось успешно справиться с помехами в этом году.

Помимо 56-го градуса, «Триколор» также осуществляет вещание с 36-го градуса с помощью спутников «Экспресс-АМУ1» и Eutelsat 36B. Объем каналов на этих позициях останется неизменным после запуска проекта «Триколор Ultra», и вещание для абонентов будет продолжаться в прежнем виде.