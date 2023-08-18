Продюсер Шеленговский рассказал, чего не хватает российским видеоиграм

Продюсер Павел Шеленговский заявил, что российские видеоигры могут стать более популярными за рубежом, если в них добавить персонажей-иностранцев. Он привел пример «стрелялок», где одним из героев может быть представитель другой страны, такой как Китай, Иран, Бразилия, США или Индия. Шеленговский считает, что игроки за рубежом будут сопереживать этим персонажам, особенно если действие игры развернется в их родной стране, которую им нужно будет защищать.

Он также отметил, что российские компании-разработчики уже имеют известность за пределами страны благодаря проектам, таким как War Thunder, «Аллоды Онлайн», Escape from Tarkov и Atomic Heart. Он подчеркнул успешный прием последней игры, Atomic Heart, которая получила положительные отзывы на популярных цифровых платформах.

Шеленговский также подчеркнул важность создания ярких и харизматичных персонажей, которые могут обеспечить дополнительную рекламу игры, также он отметил важность мощного и запоминающегося саундтрека.

Ранее Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по продвижению российских видеоигр на международные рынки, включая страны БРИКС. Это решение было принято после его посещения выставки «Развитие креативной экономики в России».