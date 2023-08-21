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Продюсер Diablo 2 раскритиковал стартовый экран и главное меню Starfield

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Созданный стартовый экран игры Starfield вызвал разнообразные реакции среди геймеров и разработчиков. Обсуждение начал Марк Керн, продюсер оригинальной Starfield и бывший глава разработки World of Warcraft, который выразил свою точку зрения о том, что стартовый экран может отражать отношение разработчиков к игре и их спешку.

Продюсер Diablo 2 раскритиковал стартовый экран и главное меню Starfield

Пользователи поделились мнениями, разделившись на несколько лагерей. Некоторые согласились с Керном, высказав мнение, что такой минимализм может свидетельствовать о спешке в разработке или о недостаточной заинтересованности. Другие заявили, что главное для них – это сама игра и геймплей, а не внешний вид стартового экрана.

Пит Хайнс, вице-президент по PR и маркетингу Bethesda, присоединился к дискуссии, отметив, что стартовый экран соответствует видению авторов и был разработан на ранних этапах производства игры. Он также обвинил Керна в непрофессионализме за публичное приписывание Bethesda «незаинтересованности» в своем творении.

Starfield, созданная Bethesda, планирует свой релиз 6 сентября на ПК и Xbox Series, с возможностью игры для обладателей делюкс-издания с 1 сентября. Обзоры игры ожидаются в конце августа.

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