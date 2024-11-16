Продажи Xbox Series в Японии значительно отстают от PlayStation

Издание Famitsu опубликовало результаты продаж игровых приставок на рынке Японии за неделю с 4 по 10 ноября, когда вышла обновлённая PlayStation 5 Pro.
В этот период было продано более 78 тысяч новых PlayStation 5, что показывает высокий интерес к этому продукту. Nintendo Switch OLED и Lite также показали хорошие результаты — 58 тысяч экземпляров.
В то же время продажи Xbox оказались крайне низкими: все версии текущего поколения были проданы в количестве 3,9 тысячи единиц. Новая модель Xbox Series X Digital была куплена лишь 1505 раз.
Вот данные о продажах консолей за неделю:
PlayStation 5 Pro — 78 086
Switch OLED Model — 42 297
Switch Lite — 16 140
PlayStation 5 — 8 571
Switch — 5 575
Xbox Series X Digital Edition — 1 505
PlayStation 5 Digital Edition — 1 503
Xbox Series S — 668
Xbox Series X — 232
PlayStation 4 — 49