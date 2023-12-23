продажи VR-шлемов упали на 24 процента в 2023 году

Продажи VR-шлемов в 2023 году сократились на 24%, достигнув 7,7 миллиона единиц, что является снижением по сравнению с 10,1 миллионом в 2022 году.

Прогнозируется, что спад продолжится и в следующие годы, с ежегодным снижением на 13%. Это может оказаться сложным временем для индустрии виртуальной реальности до ожидаемого восстановления, которое ожидается начать с 2026 года.

Количество поставленных VR-шлемов по всему миру в 2023 году составило около 23,6 миллиона единиц и осталось на стабильном уровне. Однако ожидается, что в ближайшие годы будет наблюдаться незначительный рост этого показателя, что свидетельствует о застое на рынке VR-технологий.

По данным, траты на VR-контент снизились в текущем году и составили 844 миллиона долларов, в то время как в прошлом году этот показатель был равен 934 миллионам долларов.

Спад в 2023 году связан с несколькими факторами, включая инфляционное давление на расходы потребителей и последующее падение после пика, вызванного пандемией в 2021 году.

Также неудачное выступление трех ключевых моделей гарнитур — Oculus Quest 3, PlayStation VR2 и Pico 4 — усилило спад продаж в 2023 году.