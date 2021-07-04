Фестиваль покупок 618, проводимый в середине года в Китае в июне, превратился в одно из основных направлений электронной коммерции в регионе и даже за пределами Китая. Мероприятие в этом году было первым, проведенным после блокировки COVID 19, которая повлияла на прошлогоднюю деятельность, особенно на продажи смартфонов. Таким образом, производители телефонов рассчитывали на высокие продажи и, судя по всему, не были разочарованы.

Данные, опубликованные исследовательской фирмой Counterpoint, показывают, что на рынке смартфонов зафиксирован рост продаж смартфонов во время 618-го фестиваля покупок в этом году. В первые три недели июня на мероприятии продажи смартфонов выросли на 7%. Впечатляющий всплеск наступил вслед за неутешительным пробегом в предыдущие два месяца апреля и мая.

Дочерняя компания BBK, Vivo, заняла наибольшее количество продаж и возглавила рейтинг. На долю компании приходилось 23% от общего числа телефонов, проданных восемью ведущими производителями телефонов. Дочерняя компания BBK OPPO заняла второе место с 21% от 618 продаж. Xiaomi также продемонстрировала впечатляющие продажи — 19%, поставив ее на 3-е место.

Counterpoint отмечает, что нынешние показатели продаж стали возможны из-за отсутствия Huawei и его когда-то бурлящего суббренда Honor. Эти две компании были первым и вторым бестселлерами в 2020 году, но в этом году все было по-другому: их продажи упали на 68% и 49% соответственно. Бизнес Huawei по производству смартфонов практически пострадал из-за запрета США, в то время как компания была вынуждена продать бренд Honor. Бренд еще предстоит набрать под нового владельца. Бренду удалось зафиксировать долю в 7% в течение 618 года, но его продажи выросли более чем на 15% по сравнению с соответствующим периодом мая.

Apple также показала довольно впечатляющие результаты во время фестиваля покупок 618, увеличив продажи на 16% в годовом исчислении. В то время как Apple заняла четвертую позицию, Realme заняла пятое место.

Источник — Astera.