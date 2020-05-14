Продажи смартфонов Sony достигают дна

Мобильное подразделение компании показывает низкие продажи смартфонов, а на фоне пандемии коронавируса, объёмы реализации уже установили новый рекорд последнего десятилетия.

Как пишет сайт aobe.ru, у Sony и до пандемии снижались продажи смартфонов, но в первом квартале они рухнули сразу на 64%.

По итогам первого квартала года мобильному подразделению компании Sony удалось продать всего 400 тыс. смартфонов, а это худший результат за последние 10 лет.

Также в финансовом отчете казали и продажи за весь финансовый год 2019, когда поставки достигли 3,2 млн, против 6,5 млн смартфонов годом ранее.